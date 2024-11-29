Школьники Богородского округа приняли участие в благотворительной акции «Коробка доброты»

C 2016 года при поддержке Центра инициатив в Богородском округе существует очень добрая и светлая акция «Коробка доброты». Детишкам, оторванным от дома и находящимся в больницах и реабилитационных центрах, очень важна поддержка и внимание. А небольшие сувениры способны согреть и сделать жизнь светлее.

Одним из главных участников акции являются школы и центры образования округа.

Школьники собирают подарки, которые могут пригодится ребятам в часы творческого досуга, отдыха, во время игр.

Альбомы, краски, карандаши, фломастеры, цветная бумага и картон, ножницы, ластики и ещё множество детских радостей. Особенно приятно детишкам получать открытки-послания, где написаны добрые слова.

В этом году уже собрано около 100 больших коробок с подарками.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.