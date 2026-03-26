Школьники Богородского округа посетили предприятие ЖКХ

Ученики Центров образования № 4 и № 21, в том числе активисты движения Первых, посетили предприятие коммунального хозяйства Богородского округа МБУ «Благосфера». Экскурсия прошла в Ногинске и была посвящена знакомству с работой городских служб ЖКХ.

В начале года МБУ «Благосфера» объединили с МБУ «Городское хозяйство». Сейчас на предприятии работают более 400 сотрудников, в распоряжении которых находится 140–150 единиц техники — тракторы, самосвалы, грейдеры и погрузчики.

Заместитель директора Андрей Озеров, посвятивший отрасли более 20 лет, рассказал семиклассникам о специфике работы коммунальных служб. Он отметил, что прошедшей зимой из-за обильных снегопадов сотрудники почти два с половиной месяца трудились круглосуточно, без выходных и праздников. Каждую ночь на линии задействовали около 25 единиц техники.

За ночь вывозили примерно 1000–1200 кубометров снега, за сутки — до 2 тысяч кубометров. Параллельно проводили расчистку дорог и пешеходных зон, обрабатывали территории противогололедными средствами и помогали социальным объектам, включая детские сады.

Школьникам также показали технику для зимнего и летнего содержания территорий и рассказали об условиях и оплате труда. Экскурсия позволила ребятам лучше понять значимость работы специалистов ЖКХ, обеспечивающих безопасность и комфорт жителей округа.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.