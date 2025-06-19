Школьники Богородского округа попробовали себя в роли сотрудников Мособлгаза

Центр образования «Богородский» принял участие в профориентационном проекте для школьников Подмосковья «Безопасные каникулы с Мособлгаз». Для учащихся 7–8 классов была организована увлекательная командная игра «Инвизибл», сообщила пресс-служба администрации Богородского городского округа.

По легенде, участники должны были провести газ на планете Инвизибл, выполняя различные задания и параллельно знакомясь с деятельностью газовых служб. Команда школьников «Богородские мастера» достойно справилась с задачами и заняла второе место среди команд Московской области.

Для учащихся 10 класса было проведено профориентационное занятие «Кадровый резерв». Школьники познакомились с работой районной эксплуатационной службы (РЭС). А также получили уникальный практический опыт: ребята самолично проверяли трубы на утечку газа, накладывали бандаж на аварийный участок, меняли прокладку фланцевого соединения и регулировали манометрическое давление.

Участие в таком увлекательном проекте — это отличная возможность для школьников задуматься о профессиях, связанных с газовой отраслью.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев