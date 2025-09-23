Школьники Богородского округа побывали на профориентационной экскурсии на ВДНХ

19 сентября учащиеся Богородского округа отправились в увлекательную и познавательную поездку. Для ста школьников была организована региональная профориентационная экскурсия в самое крупное и известное выставочное пространство столицы — Всероссийский выставочный центр (ВДНХ). ОБ этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ребята из центра образования № 21 приняли участие в экскурсии, посвященной истории атомной промышленности России, отмечающей свое 83-летие 28 сентября. Учащиеся посетили четыре зала музея: «Советский атомный проект», «Время мечтать», «Современная атомная промышленность» и уникальный музейный объект — «Атомариум», где представлена гигантская макетированная копия ядерного реактора.

Кульминацией стало шоу «Атомная симфония» — мультимедийное представление для наглядного объяснения принципов работы атомного реактора и популяризации идей устойчивого развития энергетики.

Прогулка по тематическим залам вызвала огромный интерес у школьников, познакомила их с удивительным миром атомной индустрии и подчеркнула значимость профессии инженера-ядерщика и специалиста атомной отрасли. Возможно, после этого посещения кто-то из них всерьез задумается о выборе будущей профессии именно в этой сфере.

А ребята из Центра образования № 1 провели день на уникальной интерактивной выставке роботов «Роботостанция».

В просторном павильоне школьники смогли познакомиться с разнообразными экспонатами. Здесь представлены десятки современных роботов, демонстрирующих передовые инженерные разработки, автономные транспортные средства, механические руки, способные манипулировать предметами, и даже гуманоидные андроиды, способные воспроизводить человеческий голос и мимику.

Но самое интересное ждало гостей впереди. Школьникам выпала уникальная возможность принять участие в увлекательных мастер-классах по робототехнике и программированию. Юные посетители собственными руками собирали простейшие схемы, программировали датчики и испытывали управляемые устройства. Это позволяло глубже проникнуть в тайны конструирования и функционирования робототехнических устройств.

В этот день юные посетители смогли прикоснуться к миру высоких технологий и осознать, какими качествами и умениями необходимо обладать, чтобы успешно развиваться в современном мире IT и инженерии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.