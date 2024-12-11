Школьники Богородского округа ознакомились с работой скорой медицинской помощи

В Богородском округе стартовал новый проект — тематические экскурсии для школьников в рамках профориентационных занятий по объектам здравоохранения. Цель — помочь ребятам определиться с выбором будущей специальности, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первой в списке оказалась Ногинская подстанция скорой медицинской помощи, введенная в строй весной 2024 года.

Вместе с заведующим подстанцией Андреем Черновым учащиеся из центра образования № 2 имени В. Г. Короленко и центра образования № 17 ознакомились со всеми этапами работы скорой медицинской помощи — от приема вызова до его завершения.

Диспетчеры, водители, фельдшеры и врачи познакомили ребят со спецификой своей работы.

Был показан быт сотрудников СМП, оборудование, с которым они работают, сама подстанция с крытым гаражом на 15 машин, просторными комнатами отдыха и приема пищи, оснащенными кондиционерами, раздевалками с возможностью принять душ до и после смены.

Школьники были увлечены и заинтересованы такой познавательной экскурсией, задавали много вопросов, на которые получили исчерпывающие ответы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.