Школьники Балашихи прошли квест-игру на знание правил дорожного движения

Мероприятие было создано для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма и направлено на формирование у школьников культуры безопасного поведения на дорогах.

Это ежегодная игра, которая проводится в начале сентября среди школьников. В этом году участвовали 24 команды, каждая из которой состояла из восьми учеников в возрасте 10-11 лет.

«Целью этого мероприятия является активизация деятельности образовательных учреждений по обучению детей правилам поведения на дорогах. Дети показали достойный уровень знаний правил дорожного движения и умения ориентироваться в условиях городской среды», — сказала капитан полиции Анастасия Климкина.

Команды прошли 7 тематических станций: «Знатоки правил дорожного движения», «Знатоки дорожных знаков», «Вождение велосипеда», «Айболит», «Дорожная математика», «Логическая», «Тир — светофор».

Участие приняли также дети из класса «Юных инспекторов движения», открытого на базе школы № 30. Это первый подобный класс в Московской области. Ученики нового класса регулярно встречаются с сотрудниками ГИБДД, изучают правила дорожного движения, участвуют в профилактических акциях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что работа сотрудников Госавтоинспекции — это ответственность за жизни людей и гарантия безопасности на дорогах.

«По нашим трассам каждый день ездят миллионы автомобилей. Несмотря на это, в регионе снижается аварийность на дорогах — за 10 лет на 60%. В этом большая заслуга современных технологий и тех, кто честно и добросовестно делает свою работу», — написал Воробьев.