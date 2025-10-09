Школьники Балашихи познакомились с санитарной авиацией столицы

Ученики школы № 26, расположенной в Балашихе, посетили Московский авиационный центр. Во время экскурсии ребята познакомились с авиационными специалистами, увидели технику, с помощью которой помогают пациентам в критическом состоянии, эвакуируют пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях и доставляют в больницы тех, кого невозможно перевезти обычными способами, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребята получили возможность детально рассмотреть специализированные вертолеты для тушения пожаров — модели Ка-32А и Ми-26, оснащенные всем необходимым противопожарным оборудованием. Кроме того, юные посетители познакомились с пилотами авиационной эскадрильи, несущим дежурство по противопожарной защите города Москвы.

В ходе экскурсии ребятам рассказали о современной авиационной технике и ее характеристиках. Также они узнали, как она помогает в решении важных задач. Особое внимание было уделено тому, как авиация применяется при чрезвычайных ситуациях: как вертолеты и самолеты помогают тушить пожары, обеспечивать противопожарную безопасность и участвовать в спасательных операциях, включая перевозку пострадавших в медицинские учреждения.

Участники экскурсии узнали о работе пилотов вертолетов, бортовых инженеров и техников, которые занимаются обслуживанием данных летательных аппаратов. Ребята смогли увидеть специальную технику пожарно-спасательной службы. Им показали автотранспорт и мобильный центр управления полетами. Этот пункт отвечает за координацию работы экипажей вертолетов, задействованных в спасательных операциях при чрезвычайных ситуациях.

