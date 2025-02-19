Школьники Балашихи посетили предприятие АО «Криогенмаш»

Выпускники инженерного класса школы № 30 городского округа Балашиха посетили АО «Криогенмаш». Сотрудники предприятия рассказали ребятам о специфике машиностроительной отрасли, перспективах ее развития, а также про историю завода. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Менеджер по обучению Дина Панова пообщалась с ребятами о преимуществах целевой программы «Криогенмаш», стажировках для студентов, будущих перспективах их профессионального пути. Она подчеркнула, что предприятие заинтересовано в привлечении молодых, талантливых специалистов, готовых учиться и развиваться.

Такие экскурсии погружают школьников в особую атмосферу, которая помогает им сделать осознанный выбор профессии, и являются частью большого проекта по профориентации, реализуемого в городском округе Балашиха.

«Криогенмаш» — одно из градообразующих предприятий Балашихи и крупнейшая в нашей стране компания по разработке технологий и производству оборудования для разделения воздуха и решений в области сжиженного природного газа. В структуру компании входят научно-исследовательский и конструкторский институт криогенного машиностроения и машиностроительный завод.

На оборудовании, изготовленном компанией, выпускается около 80% годового объема производства технических газов в России.

«Криогенмаш» обладает рядом собственных уникальных конкурентоспособных технологий для создания систем заправки криогенными продуктами и обеспечения температурного режима, которые успешно применяются на космодромах как в России, так и за рубежом. В апреле 2024 года предприятие из Балашихи успешно обеспечило пуск тяжелой ракеты «Ангара — А5» на космодроме «Восточный».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.