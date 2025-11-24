Школьники Балашихи посетили предприятие «Аэроспейс Кэпитал»

24 ноября учащиеся инженерного класса школы № 30 микрорайона Авиаторов Балашихи посетили на предприятие «Аэроспейс Кэпитал» — российской компании, специализирующейся на разработке и производстве систем отделения для космических аппаратов формата Кубсат, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Ребятам рассказали о том, как знания, полученные в школе и в вузе, находят практическое применение в реальных проектах космической отрасли. Школьники увидели рабочие процессы предприятия, оборудование и этапы подготовки космических аппаратов к запуску.

Школьники застали процесс интеграции спутника. Уже в конце декабря этот аппарат отправится на орбиту с космодрома «Восточный». Его миссия имеет особое значение — мониторинг Северного морского пути, который играет стратегическую роль в развитии Арктического региона России.

Такие встречи помогают учащимся расширять кругозор, знакомят их с передовыми технологиями и мотивируют выбирать востребованные инженерные специальности, открывая перспективы работы на инновационных предприятиях родного города.

