Школьники Балашихи готовят пайки для участников спецоперации

В Балашихе стартовал патриотический проект, в рамках которого ученики школы № 8 для обучающихся с ОВЗ вместе с педагогами заготавливают продукты для военнослужащих, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Балашихе начал работу патриотический проект по поддержке участников специальной военной операции. Инициаторами выступили руководитель комитета семей воинов Отечества округа Ольга Бортновская и педагог школы № 8 для обучающихся с ОВЗ Лилия Гордиенко.

Благодаря современной сушильной машине, переданной школе, педагоги и ученики организовали заготовку натуральных продуктов длительного хранения для отправки в зону спецоперации. Под руководством технолога дети нарезают и сушат овощи, из которых затем готовят витаминные супы для военнослужащих.

Из сушеных фруктов формируются индивидуальные пайки, которые бойцы могут брать с собой на выполнение боевых задач. По словам Ольги Бортновской, участие в проекте помогает школьникам почувствовать свою причастность и внести вклад в поддержку защитников.

Проект способствует воспитанию у детей ответственности, патриотизма и заботы о тех, кто находится на передовой.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что в регионе начали работу по оказанию поддержки участникам спецоперации и их семьям с самого первого дня.

«И изначально работаем одной командой. Это позволяет точно знать, что прежде всего является важным и необходимым для решения вопроса семьи или человека, выполняющего служебный долг. Все проблемы, которые возникают, мы видим в режиме 24/7», — добавил Воробьев.