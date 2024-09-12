Школьники Балашихи делают окопные свечи и обереги для отправки бойцам в зону СВО

Школьники Балашихи делают окопные свечи и обереги для бойцов СВО, ученики школ № 25, 26, 30 изготавливают их на уроках труда — творческих мастер-классах. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Представители Балашихинского фонда поддержки ветеранов Великой Отечественной войны и трудового фронта «Защита», активисты «Единой России» и молодогвардейцы Балашихи показывают ребятам как экологично и полезно использовать «ненужные вещи». Например, как дать вторую жизнь жестяной банке и картону. Так, школьники учатся делать из него фитиль, узнают как заливать парафин и какой марки он должен быть. В рамках занятия получаются готовые окопные свечи. Места занимаюют немного, долго горят, почти не дымят и после прогорания несколько часов остаются теплыми. Могут помочь даже подогреть еду. Именно такие свечки и делают дети. Их упаковывают и отправляют из Балашихи военнослужащим в зону проведения специальной военной операции.

«Хотелось, чтобы ребята не просто приобрели новый навык, но и почувствовали себя частью чего-то важного. Нашим бойцам сейчас непросто, важно их поддерживать и окружать своим вниманием», — сказала исполнительный директор «Фонда «Защита» Ирина Митюрина.

Ребята участвуют в акции «Светоч для героя», в своих школах они активно собирают чистые жестяные банки для последующей переработки. Также ребята учатся вязать маскировочные сети и делают патриотические обереги для бойцов на передовую.

С начала СВО фонд «Защита» оказывает постоянную помощь ветеранам, пожилым людям, военнослужащим и членам их семей. Фонд тесно сотрудничает с исполкомом местного отделения общественной организации «Офицеры России». Гуманитарную помощь на новые территории отправляют ежемесячно.

Присоединиться к сбору гуманитарной помощи может каждый. В первую очередь принимаются медикаменты, сухпайки и продукты длительного хранения, средства личной гигиены, мелкая бытовая техника и электроприборы, генераторы, новая одежда.

Если и вы хотите помочь, в Балашихе действуют три постоянных пункта сбора гуманитарной помощи — в Общественной палате Балашихи на проспекте Ленина, 7/1, в местных отделениях партии «Единая Россия» на Парковой улице, 7 и на улице Октябрьской, 11 в микрорайоне Железнодорожный.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах — в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.