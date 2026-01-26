Школьники Апрелевки помогли коммунальщикам очистить памятники от снега

Ученики средних и старших классов школ № 1 и 3 Апрелевки 23 января приняли участие в патриотической акции по уборке снега у городских памятников, сообщает пресс-служба администрации Наро-Фоминского городского округа.

В Апрелевке 23 января прошла патриотическая и волонтерская акция. Школьники из школ №1 и №3 добровольно присоединились к коммунальным службам, чтобы очистить от снега мемориалы города.

Учащиеся вооружились лопатами и метелками, тщательно убрали ступени, подходы и постаменты памятников, обеспечив им ухоженный вид. Работа проходила под руководством педагогов.

В администрации подчеркнули, что такие акции проводятся регулярно и являются частью системной воспитательной работы. Школьники шефствуют над памятниками, формируя у молодежи чувство ответственности и уважения к истории.

«Такие акции не просто помогают содержать город в чистоте. Они воспитывают у подрастающего поколения ответственность, уважение к истории и настоящий патриотизм», — отметили в администрации.

Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов за ленточкой, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.