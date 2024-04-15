Школьникам Солнечногорска рассказали об особенностях профессии врача

В рамках всероссийского проекта «В гостях у ученого» Движения Первых учащиеся Ложковской школы Солнечногорска посетили лекцию Александра Умнова, хирурга, преподавателя кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета по теме: «Миссия — лечить и спасать. Выполнимо!». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках лекции учащиеся узнали об особенности профессии «врач», о государственном университете и медицинском факультете. Ребятам рассказали об условиях поступления и обучения. Также для учащихся провели мастер-класс «Строение сердца» с демонстрацией анатомических препаратов.

В конце лекции школьникам напомнили основные правила оказания первой помощи при кровотечениях.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.