Школьникам Солнечногорска рассказали о донорстве костного мозга

В Солнечногорске медработники поговорили с учащимися образовательных учреждений о донорстве крови и костного мозга. Просветительская встреча прошла в Доме культуры «Выстрел» и была приурочена ко Всемирному дню донора костного мозга, сообщила пресс-служба администрации городского округа.

Фельдшер детской поликлиники Никита Казаков и старшая медсестра Алена Пинарева прочитали лекцию, рассказали о спасении людей в экстренных ситуациях, при участии школьников показали способы оказания первой помощи и реанимации.

«Ребята узнали, что трансплантация клеток костного мозга способна спасти жизни пациентов со многими тяжелыми заболеваниями. Помимо этого, на практике они смогли оказать первую помощь условно пострадавшему. Такие встречи не только расширяют их кругозор, но и знакомят с профессией врача, которую они, возможно, захотят выбрать в будущем», — рассказала заместитель главы городского округа Солнечногорск Виктория Куракова.

На встрече учащимся показали киноурок «Письма» режиссера Екатерины Дубровской в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников». Он рассказывает о 17-летней Полине. Долгое время девочка прожила в больничной палате и мечтает стать детским психологом. Фильм направлен на привлечение внимания общественности к проблеме лечения детей с заболеваниями крови и просвещение в вопросах донорства.

Организаторами мероприятия выступили местное отделение «Боевого Братства» и Дом культуры «Выстрел».

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