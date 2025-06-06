Школьникам Рузы и Клина рассказали о правилах раздельного сбора отходов

В Подмосковье продолжается цикл просветительских семинаров в сфере обращения с отходами для студентов и школьников. Очередные занятия прошли в Рузском муниципальном округе и городском округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Впервые мероприятие провели для ребят из начальных классов, которые сейчас посещают летние лагеря. Урок организовали на базе местной библиотеки.

Были рассмотрены темы:

принципы сортировки отходов;

двухпоточная система сбора на КП;

преимущества переработки отходов;

экологические акции и экопроекты области.

Школьниками также приняли участие в викторине, по итогам которой определились победители. Дети получили призы в виде подарочных сертификатов в Детский мир за первое, второе и третье места.

Идея проекта принадлежит председателю «Ассоциации общественного контроля в сфере обращения с отходами по Московской области» Лилии Беловой при поддержке министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

Семинары планируется провести для более чем 8 тыс. жителей региона. Всего будет организовано 50 экоуроков.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.