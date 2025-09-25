Школьникам Подольска рассказали о профессии спортивного тренера

В Подольске порядка 50 школьников посетили первое в новом учебном году занятие цикла «ПРОФЕССиЯ» в КДЦ «Южный». Персональный тренер и мастер спорта по жиму штанги лежа Яна Афонина рассказала старшеклассниками об особенностях профессии тренера, плюсы и минусы работы в спорте. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребят познакомили с возможностью поступления на программу среднего профессионального образования по этой профессии.

«Наш проект цикл профориентации «ПРОФЕССиЯ» призван помочь ребятам сделать осознанный выбор будущего», — сказал заведующий культурно-досуговым центром «Южный» Людмила Вязникова.

В 2024-2025 учебном году прошло девять встреч, на которых молодежь пообщалась с IT-специалистами, дизайнерами, фотографами, спасателями, кинопродюсерами. Представители разных профессий рассказали о нюансах работы и способах получения востребованной профессии и ответили на вопросы ребят.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье открыто 37 колледжей, и правительство региона старается создавать там современные и комфортные условия, чтобы учащиеся могли приобретать необходимые навыки и компетенции, а после получения диплома — гарантированно трудоустраиваться на предприятия Подмосковья.

«Развитие профессионального образования — один из наших ключевых приоритетов. Каждый год в Подмосковье открываются новые кластеры в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который реализуем по поручению Президента. Сейчас у нас действуют 14 кластеров, с началом учебного года откроем еще три. Они будут специализироваться на перспективных направлениях: атомной отрасли, робототехнике и сфере информационных технологий. А в 2026-м планируем запустить еще один кластер», — подчеркнул Андрей Воробьев.