Школьникам Подмосковья расскажут про кибербезопасность в области ИИ 13 января

13 января стартует новый «Урок цифры», подготовленный «Лабораторией Касперского». О кибербезопасности в области искусственного интеллекта расскажут школьникам Подмосковья. Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Школьники научатся азам безопасного применения нейросетей, получат представления о том, как технологии машинного обучения помогают специалистам по кибербезопасности в их работе, а также узнают, как используют возможности подобных решений кибермошенники.

Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров, видеолекций и методических материалов. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов. Школьникам 1-4 классов предстоит научиться создавать простые запросы при работе с нейросетью, ученики 5-9 классов узнают, как обучаются алгоритмы искусственного интеллекта, а старшеклассники научатся работать с ИИ-ботами.

Ознакомиться с новым «Уроком цифры» можно будет на сайте проекта с 13 января по 2 февраля 2025 года.

Проект организован при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России, АНО «Цифровая экономика», АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.