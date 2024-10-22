Школьникам Подмосковья расскажут об электронной подписи

В рамках просветительского проекта «Цифровой ликбез» стартовал урок по цифровой грамотности и кибербезопасности на тему «Простая электронная подпись в сети». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

С 21 октября по 24 ноября на сайте цифровойликбез.рф будут размещены видеоролики и методические материалы от компании «Контур», которые посвящены темам безопасного поведения в интернете.

В новом сезоне школьникам расскажут, для чего нужна электронная подпись. А также как ею пользоваться и какие могут быть последствия, если не использовать ее или предоставить к ней доступ злоумышленникам. Уроки «Цифрового ликбеза» рассчитаны на детей старше 12 лет, а также рекомендованы для просмотра с родителями или педагогами.

«Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Его уроки посвящены безопасному поведению в сети «Интернет» и развитию навыков цифровой грамотности у подрастающего поколения. На сайте проекта представлены мультипликационные ролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.