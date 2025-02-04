Школьникам Подмосковья расскажут о работе операционных систем

10 февраля стартует новый «Урок цифры», подготовленный разработчиками инфраструктурного и системного программного обеспечения «Группа Астра». Об этом сообщили в пресс-службе министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Урок «Секреты операционных систем» состоит из интерактивных заданий-тренажеров, видеолекций и методических материалов. Школьникам расскажут, что такое операционные системы, их типы, структуру и функции. Задания различаются для учеников младших, средних и старших классов и отличаются уровнем сложности, а также объемом. По результатам прохождения Урока все участники получат сертификат.

Получить базовые знания об ОС с новым «Уроком цифры» можно будет на сайте проекта с 10 февраля по 2 марта 2025 года.

Проект организован при поддержке Минпросвещения России, Минцифры России, АНО «Цифровая экономика», АО «Лаборатория Касперского» в партнерстве с ключевыми российскими организациями сферы информационных технологий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.