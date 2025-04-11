Школьникам Подмосковья расскажут о квантовых вычислениях на новом «Уроке цифры»

Стартовал новый «Урок цифры» от Госкорпорации «Росатом» по теме «Квантовые вычисления и материалы будущего». Об этом сообщает пресс-служба министерства госуправления, ИТ и связи Подмосковья.

Подмосковные школьники узнают, как квантовые технологии могут быть связаны с реальными проектами, такими как разработка новых материалов для энергетики, космоса и медицины, а также смогут представить себя в роли ученых будущего, создающих технологии завтрашнего дня. На уроке школьникам предстоит решить интеллектуальные задачи, которые познакомят их с устройством квантового компьютера.

Урок состоит из интерактивных заданий-тренажеров, видеолекций и методических материалов и имеет три уровня сложности, рекомендованных для начальной, средней и старшей школы. Ознакомиться с новым «Уроком цифры» можно на сайте проекта по 28 апреля 2025 года.

Всероссийский образовательный проект реализуется в соответствии с задачами национального проекта «Экономика данных».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.