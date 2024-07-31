Школьникам Подмосковья расскажут, как защитить бизнес

Фото - © Аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области

сегодня в 16:00

На протяжении всех лет работы уполномоченного по защите прав предпринимателей в Московской области, состоявшиеся бизнесмены делились своим опытом со школьниками. Данная работа принимает все более системный характер, сообщает пресс-служба бизнес-омбудсмена.

Так, в преддверии нового учебного года в Балашихе, по инициативе руководителя общественной приемной Уполномоченного Анатолия Шестакова подписан договор о сотрудничестве с МБОУ «Школа № 8» по реализации регионального проекта «Предпринимательские классы».

В рамках договора предполагаются профориентационные экскурсии старшеклассников на предприятия и различные учреждения, встречи с работниками и активными действующими бизнесменами. Проект ознакомит молодых людей с деятельностью «Школы начинающего предпринимателя» с учетом экономических интересов округа и Подмосковья в целом. Запланирована широкая просветительская работа по вопросам законодательства в сфере предпринимательства. Учащимся расскажут о работе бизнес-омбудсмена. О том, какие проблемы приходится решать предпринимателям, как грамотно использовать инструменты защиты законных прав бизнеса.

Специально для реализации проекта образовательным учреждением будут разработаны программы с учетом рекомендаций Торгово-промышленной палаты городского округа Балашиха.

«Благодаря сотрудничеству с учебными заведениями более 300 школьников Балашихи смогут получать практические знания от руководителей предприятий и действующих предпринимателей», — отметил Анатолий Шестаков.

Уроки начнутся уже в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.