Школьникам Подмосковья расскажут, как размещать объявления в интернете

Стартовал новый сезон Всероссийского проекта «Цифровой ликбез», партнером которого в этот раз стала ведущая IT-компания Авито. Материалы видеороликов посвящены правилам безопасных сделок в интернете. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Герои расскажут школьникам о выборе надежных продавцов и товаров, безопасном общении через инструменты платформы, оформлении доставки, правилах размещения объявлений, а также о том, как сохранить персональные данные и деньги при совершении интернет-сделок. Проект предназначен для возрастной категории от 6 лет и рекомендуется для просмотра с родителями или педагогами.

Присоединиться к проекту можно по ссылке.

Самые творческие ребята могут попробовать себя в конкурсе, запущенном в честь старта дебютного сезона Авито в проекте. Учащиеся могут придумать сценарий для новых приключений героев в цифровой среде. Авторы лучших сценариев получат поездку в офис Авито и подарки.

Свои сценарии можно отправлять на адрес school@avito.ru с указанием имени автора, школы и класса. Итоги будут подведены в сентябре.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.