Школьникам Подмосковья рассказали, как записаться на госэкзамены онлайн

Подмосковные школьники уже могут подать заявки на участие в едином и основном государственных экзаменах. Сделать это можно онлайн, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Подать заявление можно на региональном портале госуслуг. Для этого необходимо перейти в раздел «Образование», подраздел «Школы», выбрать услугу «Запись на единый государственный экзамен и основной государственный экзамен» и заполнить онлайн-форму.

Также подать заявку на участие в ЕГЭ и ОГЭ можно в мобильном приложении Добродел. Нужно открыть приложение и перейти в раздел «Все услуги» — «Образование».

Получить услугу могут школьники 14 лет и старше, их родители или законные представители, а также выпускники прошлых лет.

Учащиеся 9 классов могут зарегистрироваться на госэкзамены до 1 марта 2026 года. Подать заявку на участие в ЕГЭ можно до 1 февраля 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.