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Школьникам Подмосковья рассказали, как узнать результаты ЕГЭ в два клика

Быстро и просто узнать результаты единого государственного экзамена (ЕГЭ) можно на портале госуслуг. Онлайн-сервис доступен в личном кабинете пользователя. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Узнать результаты ЕГЭ на «Госуслугах» может выпускник, у которого есть подтвержденная учетная запись на портале. Необходимо просто авторизоваться на портале, зайти в раздел «Документы» — «Образование» личного кабинета.

Вводить дополнительные сведения не нужно.

Результаты ЕГЭ в этом году появятся не позднее

6 июня — география, литература, химия

14 июня — русский язык, базовая математика

17 июня — профильная математика

20 июня — обществознание, физика

20, 21 июня, в зависимости от даты экзамена, — информатика

26 июня — иностранные языки, история, биология

На портале также можно посмотреть результаты экзаменов прошлых лет. Они доступны тем, кто сдавал ЕГЭ после 2019 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.