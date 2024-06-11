Школьникам Подмосковья рассказали о профессии учителя начальных классов

Университетский колледж Орехово-Зуевского ГГТУ провел день открытых дверей, который был посвящен профессии «Преподавание в начальных классах». Мероприятие предоставило уникальную возможность девятиклассникам узнать о нестандартном пути получения профессии учителя начальных классов, который не требует сдачи ОГЭ или ЕГЭ. Об этом рассказала пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках программы колледжа, после окончания девятого класса, учащиеся могут пройти психологическое тестирование и, в случае успешного прохождения, начать обучение на учителя начальных классов. Эта программа открывает перед выпускниками широкие перспективы трудоустройства в различных образовательных учреждениях, включая школы, детские сады, а также позволяет работать коррекционным педагогом, педагогом-психологом, учителем-предметником, тьютором и педагогом-организатором.

На мероприятии были представлены инновационные образовательные технологии, такие как 3D-конструкторы, интерактивная песочница и умное зеркало, которые могут быть использованы в логопедии и других сферах образования. Эти технологии продемонстрировала Елена Казакова, специалист по учебно-методической работе Московского областного центра дошкольного образования.

Участники Дня открытых дверей смогли не только увидеть, но и самостоятельно опробовать эти технологии, что позволило им ощутить себя частью профессий будущего.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил решить вопрос с нехваткой учителей.

«Мы открываем много школ, и у нас значительно растет контингент, плюс, получается, что дефицит кадров мы ощущаем во все больших и больших направлениях нашей работы», — добавил глава региона.