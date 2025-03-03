Школьникам Подмосковья доступен новый урок «Цифрового ликбеза»

Новый цифровой урок, подготовленный экспертами Лаборатории Касперского, доступен с 3 марта и продлится по 30 марта 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Урок по цифровой грамотности и кибербезопасности включает видеоролики и методические материалы по темам: «Опасные незнакомцы в Интернете» и «Онлайн-мошенничество в цифровой среде». Учащимся расскажут об актуальных киберугрозах и популярных мошеннических схемах, а также научат их вовремя распознавать риск, чтобы не стать жертвой мошенников.

Видеоролики предназначены для возрастной категории 6+ и рекомендованы для просмотра с родителями или учителями. Видеоматериалы размещены в открытом доступе на сайте «Цифрового ликбеза» и полезны как учащимся, так и их родителям, а также педагогам. Все материалы представлены в виде анимационных роликов, которые подходят для учебной программы.

«Цифровой ликбез» был запущен в 2022 году при поддержке Минпросвещения России и Минцифры России. Его уроки посвящены безопасному поведению в сети Интернет и развитию навыков цифровой грамотности у подрастающего поколения.

На сайте проекта представлены мультипликационные ролики от ведущих цифровых компаний-лидеров — Благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее», VK, «Авито», «Лаборатория Касперского».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.