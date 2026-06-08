Школьникам Павловского Посада рассказали об опасностях в интернете

В ДК «Ленский» Павловского Посада состоялась беседа с помощником прокурора Тагиром Лиджиевым. Участниками мероприятия стали дети из школьного лагеря. Ключевые темы — как обезопасить детей в интернете и как противостоять мошенникам, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Ребятам рассказали о типичных уловках, к которым прибегают злоумышленники онлайн. Под видом безобидных заданий или квестов детям могут предлагать совершить поступки, за которые потом придётся серьёзно отвечать.

Похожий инцидент уже случался в Павловском Посаде. Там подростка вынудили поджечь машину сотрудника Росгвардии, используя шантаж. В итоге штраф пришлось платить родителям, а сам школьник может понести серьёзное наказание.

Такие профилактические встречи помогают ученикам лучше осознавать потенциальные риски и учиться верно действовать в сложных ситуациях.