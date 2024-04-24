Школьникам Наро-Фоминска рассказали о секретах успешной сдачи экзаменов

Будущие выпускники Наро-Фоминской школы приняли участие в онлайн-марафоне «ЕГЭ — это про100». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках марафона вместе с участниками марафона обучающиеся узнали главные секреты успешной сдачи экзаменов, услышали ответы на самые актуальные для старшеклассников вопросы.

Со школьниками поговорили о том, что нужно знать и уметь для успешной сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) по предмету, а также как лучше организовать подготовку в оставшееся время и какими полезными ресурсами можно пользоваться во время подготовки.

Будущим выпускникам также рассказали, как сформировать свою стратегию выполнения экзаменационной работы и эффективно распределить время на экзамене.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе значительно улучшились показатели сдачи ОГЭ и ЕГЭ.

«Мы существенно улучшили показатели, и это труд наших учителей, это труд наших детей, школьников, которые проявляют интерес к учебе», — добавил глава региона.

По его словам, тема качества образования весьма сложная и требует глубокого погружения.

«Мы стараемся этим заниматься, новые методики ищем, и открываем образовательные кластеры», — уточнил глава региона.