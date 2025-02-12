Школьникам Королева рассказали о важности волонтерской работы

В городском молодежном центре «Космос» собрались ребята, которые недавно получили свои первые паспорта, именно с 14 лет подростки могут вступить в отряд волонтеров. В мероприятии также приняли участие заместитель главы города Алексей Панжин, лидер волонтерского движения Королева Мария Масик, председатель правления Королевского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство» Сергей Смородин, а также председатель городской общественной организации «Ассоциация блокадников Ленинграда» Ирина Зонова и активные волонтеры, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Основной темой встречи стало обсуждение значимости волонтерской работы, которая с каждым годом привлекает все больше молодежи. В настоящее время в волонтерском движении Королева участвуют более 800 человек разных возрастов и профессий, объединенных желанием делать добрые дела и помогать тем, кто в этом нуждается. Среди активистов — также школьные волонтерские отряды.

Четвертый год в Королеве функционирует один из десяти региональных ресурсных центров «Волонтеры Подмосковья», нацеленный на развитие добровольчества. Основное направление работы центра — развитие научного волонтерства, а также поддержка разнообразных инициатив местных жителей.

В завершение школьники получили в подарок свои фотографии с церемоний торжественного вручения паспортов. И некоторые из ребят выразили желание вступить в ряды волонтеров.

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