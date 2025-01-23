Школьникам Королева рассказали о блокаде Ленинграда

В четверг в «ДК Юбилейный» Королева для школьников младших классов прошла познавательная программа, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Ребятам рассказали о тяжелой жизни в Ленинграде в условиях блокады: голоде и отсутствии тепла; о пайке хлеба, карточках; «дороге жизни» по льду Ладожского озера, о мужестве и героизме ленинградцев. С трепетным вниманием участники программы посмотрели анимацию крымской художницы Ксении Симоновой «Ленинград. Это нельзя забыть».

Основой материала лекции стали хроники блокады, воспоминания жителей города, и — особенно — дневник маленькой Тани Савичевой.

Жители города пережившие блокаду, для каждого из нас настоящие герой. Они испытали все то, что мы не можем представить себе даже в страшном сне. И чтобы сохранить память о людях, и тех временах, проводятся мероприятия, в которых вспоминаются настоящие герои.

Узнать подробнее о подготовке к празднованию Великой Победы и важных исторических событиях того времени можно на официальном сайте и в Telegram-канале.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что сейчас особый смысл имеет разговор с детьми и внуками, которые уже не так часто видели ветеранов ВОВ.

«Их подвиги должны жить в сердцах подрастающего поколения, как в свое время мы знали о подвигах, в том числе наших сибиряков, которые защищали Москву и обеспечили здесь прорыв — первое контрнаступление», — добавил Воробьев.