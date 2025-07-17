Школьникам Коломны вручили первые паспорта РФ

сегодня в 18:02

Глава городского округа Коломна Александр Гречищев вместе с депутатом Мособлдумы Игорем Исаевым продолжили добрую традицию и в торжественной обстановке вручили подросткам из Озер первые паспорта, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

«Дорогие ребята! Вы — наше настоящее и будущее, с горящими глазами, чистыми помыслами, надеждами и планами. Гордитесь званием гражданина Российской Федерации и всегда будьте достойны его!» — обратился к юношам и девушкам Александр Гречищев.

Для оформления первого паспорта юному 14-летнему гражданину необходимо лично обратиться в МФЦ. Чтобы получить паспорт в торжественной обстановке, нужно сообщить о своем желании специалисту центра, который оформляет документы.

Документы для оформления паспорта можно подать в МФЦ Городского округа Коломна по следующим адресам: в Коломне — ул. Уманская, д. 20, в Озерах — пл. Советская, д. 1.

Практика торжественных вручений паспортов школьникам стартовала в Подмосковье в 2019 году по инициативе губернатора Андрея Воробьева.

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