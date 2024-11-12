Школьникам из Щелкова рассказали о сортировке отходов на экоуроке

Уроки экопросвещения из цикла «Береги природу, сортируй отходы» организуют для школьников представители регионального оператора Ногинского кластера Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Так, один из них прошел в школе № 11 им. Г. С. Титова городского округа Щелково. Эколог-просветитель рассказала ученикам о важности сортировки твердых коммунальных отходов. Также участники встречи поговорили об этапах и современных способах сортировки и переработки отходов.

Ребята узнали: как работают современные комплексы по переработке твердых коммунальных отходов, из каких компонентов производят распространенные фракции пластик, стекло, бумагу металлподходящие для повторной переработки.

Помимо этого, школьников научили: пользоваться системой для раздельного сбора ТКО «Два Бака», разбираться в маркировках, нанесенных на тару и упаковку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.