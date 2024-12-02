Школьникам из Лосино-Петровского и Фрязина напомнили об электробезопасности

Сотрудники «Мособлэнерго» организовали традиционные уроки для школьников во Фрязине и Лосино-Петровском, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На уроках обсуждались вопросы пользы электроэнергии для людей, правила обращения с электроприборами и опасность поражения электрическим током при неисправном оборудовании (вилки, розетки, выключатели, шнуры и провода).

Детям рассказали о правилах поведения рядом с линиями электропередач и трансформаторными подстанциями, а также о действиях при обнаружении повреждений воздушных линий или открытых дверей в электроустановках.

Кроме того, школьникам показали предупреждающие плакаты, указывающие на наличие электричества на объектах, а также продемонстрированы методы реанимации человека в случае остановки сердца от удара током.

Специалисты «Мособлэнерго» каждый год проводят занятия по электробезопасности в образовательных учреждениях Московской области. Кроме того, для учеников старших классов и колледжей организуются экскурсии в филиалы и производственные отделения компании с целью профориентации и привлечения молодежи к работе в сфере электроэнергетики.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.