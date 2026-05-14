Школьникам из каширского Барабаново рассказали, как не попасть в мошеннические схемы

На встрече с помощником городского прокурора Андреем Щербаковым ученикам Барабановской школы в Кашире рассказали, что такое дропы — это люди, которые помогают обналичивать или выводить украденные деньги, причем зачастую сами того не осознавая. За такое преступление можно получить до десяти лет тюрьмы, сообщила пресс-служба подмосковной проуратуры.

Школьникам объяснили: если на вашу карту поступили чужие деньги, ни в коем случае нельзя переводить их обратно. Не стоит помогать незнакомцам с обналичиванием — за этим могут стоять предложения «легкого заработка», сомнительной подработки или «вторая стипендия».

Если же мошенникам все-таки удалось втянуть вас в преступную схему, необходимо немедленно прекратить любое общение, сообщить родителям и обратиться в полицию.