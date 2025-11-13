Школьникам Химок провели «урок памяти» о герое советского союза Константине Лабутине

13 ноября в школах городского округа еженедельно проводят тематические уроки, которые посвящают памятным датам и выдающимся личностям. Для одиннадцатиклассников тридцать первой школы прочитали лекцию ко Дню рождения земляка — Константине Алексеевиче Лабутине. Он навсегда вписал свое имя в летопись Великой Отечественной войны как командир эскадрильи 927-го истребительного авиационного полка, отважный капитан и настоящий герой, сообщила пресс-служба администрации городского округа Химки.

На мероприятии спикеры подробно рассказали о боевом пути героя, его подвигах в небе, заслуженных наградах и бесценном вкладе, который он внес в великую победу. С приветственным словом к гостям обратилась депутат Надежда Смирнова. Она отметила, как важно знать биографии таких людей.

«Он был не просто летчиком, а настоящим асом, одержавшим множество воздушных побед. Его подвиги на фронтах Великой Отечественной войны, его верность долгу и готовность к самопожертвованию — это бесценное наследие, которое мы должны бережно хранить и передавать из поколения в поколение», — сказала депутат.

Отметим, что школе «Лидер» открыли «Парту Героя», посвященную Константину Лабутину.

Лекция стала продолжением реализации региональных патриотических мероприятий. Депутат Химок Артур Каримов отметил, что в рамках их реализации, в городском округе проводят и другие тематические события. Например, мастер-классы, спортивные соревнования или кинопоказы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов „за ленточкой“, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.