Школьникам Богородского округа рассказали о проекте «Профессионалитет»

В рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» представители Ногинского колледжа Богородского округа провели всероссийский классный час «Профессионалитет: Ты в хорошей компании!» с обучающимися центра образования № 1 имени Героя России Андрея Завьялкина. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Главная цель мероприятия — формирование положительного образа среднего профессионального образования.

Амбассадоры «Профессионалитета» в популярной и доступной форме рассказали потенциальным абитуриентам о содержании данного проекта, о преимуществах среднего профессионального образования, о возможностях обучения в специально созданных для этого производственно-образовательных кластерах. Школьники проявили живой интерес, внимательно изучали новую для них информацию, охотно выполняли интерактивные задания, задавали уточняющие вопросы об обучении.

Классный час прошел в предвериии единого дня открытых дверей в рамках ФП «Профессионалитет», который состоится 20 апреля в 10:00 по адресу: г. Ногинск ул. Ремесленная, дом № 15

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте учебного заведения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что с 2024 года в Подмосковье будет увеличена поддержка учителей. Для педагогов, которые будут приходить на работу в новые школы, предусмотрели подъемные.

«Школы мы научились строить, детские сады тоже. На первую роль выходит учитель, именно его подготовка, особенно точные науки, естественные науки. Поэтому мы в Подмосковье со следующего года усиливаем поддержку учителей для того, чтобы каждая семья, каждый учитель, который приезжает в Подмосковье, мог не думать о проживании, не платить за это», — сказал Воробьев.