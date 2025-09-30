Школьникам Балашихи рассказали секреты построения успешного карьерного пути

Начальник управления инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации городского округа Балашиха Ольга Егерева, руководитель «Детской спортивной школы Дмитрия Яковлева» Дмитрий Яковлев и генеральный директор ООО «Релитон» Юрий Моторичев встретились с учениками 10-11 классов школы № 25 в Балашихе. Мероприятие прошло в рамках проекта «Карьера в родном городе. Твой успешный выбор», сообщает пресс-служба администрации округа.

Ольга Егерева рассказала школьникам об основных направлениях развития предприятий в Балашихе, выделив отрасли, испытывающие нехватку квалифицированных кадров. Особое внимание уделили целевому обучению с последующим гарантированным трудоустройством и возможности прохождения практик на предприятиях города.

Дмитрий Яковлев поделился личной историей успеха, рассказал о своем пути к мечте — открытии собственной спортивной школы для детей. Главный секрет успеха, по мнению руководителя спортивной школы, это ежедневный труд, самоотдача и настойчивость. Дмитрий посоветовал ребятам ставить четкие цели и достигать их, не боясь трудностей и неудач.

Юрий Моторичев показал ученикам на своем примере возможности карьерного роста: от инженера-техника реставрационной мастерской до генерального директора компании ООО «Релитон». Для успешной работы, по мнению гендиректора «Релитона», важно уметь работать в команде, учитывать мнение коллег и находить компромиссы. Юрий пожелал ребятам всегда стремиться узнавать больше и пробовать новое.

Во время встречи ученики смогли задать вопросы и получить исчерпывающие ответы.

Организатором мероприятия стало управление инвестиций, промышленности, предпринимательства и науки администрации Балашихи.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.