сегодня в 17:29

Школьникам Балашихи рассказали о поступлении в академию РВСН и институты ФСБ

Профориентационные уроки для учеников 10-х классов прошли 20 января в школах № 1 и 16 Балашихи. Старшеклассникам представили возможности обучения в Военной академии РВСН имени Петра Великого и институтах ФСБ России, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В школе №16 Балашихи открытый урок провел младший научный сотрудник научно-исследовательского центра Военной академии РВСН имени Петра Великого. Он рассказал старшеклассникам о направлениях подготовки курсантов, востребованных специальностях и перспективах развития учебного заведения. Будущие выпускники узнали правила и условия поступления в академию в 2026 году.

В школе №1 школьникам объяснили порядок поступления в институты ФСБ России, возможности довузовской подготовки и требования к абитуриентам. Участникам встречи рассказали о деятельности Федеральной службы безопасности, карьерных возможностях и значимости службы в органах государственной безопасности.

Профориентационные мероприятия помогают школьникам определиться с будущей специальностью и оценить перспективы службы в армии и государственных структурах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.