Школьникам Балашихи рассказали о Памятнике военным морякам на Поклонной горе

Патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», приуроченное к открытию на Поклонной горе Памятника военным морякам, погибшим в битве под Москвой в 1941–1942 годах, прошло в школе № 12 городского округа Балашиха, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В нем участвовали генеральный директор ООО «РКС» Сергей Степашин, волонтеры, ветеран боевых действий и жители округа.

«Мы гордимся нашими военнослужащими, которые сегодня, как и их прадеды в годы Великой Отечественной войны, защищают нашу страну в зоне СВО. Они продолжают дело своих предков, демонстрируя ту же отвагу, преданность и готовность стоять на страже мира. Их подвиг — это не только защита границ, но и напоминание о том, что сила России — в единстве поколений», — сказал Сергей Степашин.

В рамках мероприятия участникам рассказали о важности сохранения исторической памяти, а также уделили внимание темы значимости сбора и отправки гуманитарной помощи в зону специальной военной операции.

«В это неспокойное время не может быть неравнодушных людей. Целые регионы, города и даже небольшие сельские поселения вносят свой вклад в развитие гуманитарного движения. Я призываю вас присоединиться к этому благородному делу, внести свой вклад и не оставаться равнодушными. Давайте вместе сделаем мир немного лучше! Я хочу выразить искреннюю благодарность всем, кто поддерживает и участвует в этой благородной миссии», — сказала волонтер ресурсного центра «Волонтеры Подмосковья» Мария Плотникова.

В завершении мероприятия школе № 12 были переданы военная форма для учеников и книги для библиотеки образовательного учреждения. Также участникам мероприятия вручили благодарственные письма, партийные билеты и удостоверения сторонников политической партии «Единая Россия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.