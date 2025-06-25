Школьникам Балашихи рассказали о безопасности на воде

Сотрудники Центра гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций вместе с представителями Государственной инспекции по маломерным делам рассказали ученикам школы № 20 в Балашихе о том, как пользоваться спасательными средствами и помочь тонущему человеку, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Урок по безопасности на воде прошел в рамках акции «Научись плавать».

Урок проводился для детей от 7 до 11 лет. Школьники узнали, как эффективно использовать спасательный жилет. Для этого необходимо подобрать его по размеру и использовать верхние и нижние застежки. Эксперты дали много полезных рекомендаций, чтобы спасательное средство смогло оказаться полезным в экстренных случаях.

Помимо правильной эксплуатации спасательного жилета, ребятам рассказали про оказание помощи человеку, которому стало плохо в воде. Школьники усвоили ряд важных рекомендаций и даже смогли сами кинуть спасательное устройство в воду.

Такие уроки проведут и в других школах городского округа. Полученные знания будут актуальны для учеников, так как в скором времени начнется купальный сезон. На уроках по безопасности на воде ребята научатся правильным действиям в экстренных ситуациях.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.