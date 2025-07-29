Школьник Раменского победил на Всероссийском чемпионате «Профессионалы-2025»

В свои 15 лет Иван Родиончев так освоил мехатронику, что победил на Всероссийском чемпионате «Профессионалы-2025» в этой компетенции среди юниоров. Он учится в Раменской школе № 5 и благодаря взаимодействию с Раменским колледжем подготовился к серьезным соревнованиям с тренером-наставником Иваном Уклеевым. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже несколько лет колледж сотрудничает с Раменскими школами, помогая ученикам освоить азы разных профессий. Это дает не только знания, но и является хорошим подспорьем в профориентации. Вот так и Ване два года назад предложили попробовать себя в мехатронике.

Всероссийский чемпионат «Профессионалы» — серьезный конкурс, и подготовка к нему соответствующая, ведь Ваня выступал там за Московскую область.

Конкурс прошел в очном формате со 2 по 5 июля во Флагманском центре практической подготовки колледжей Москвы «Руднево».

Если в прошлом году конкурсное задание выполнялось командой из двух человек, где один собирал автоматизированную линию, а второй программировал ее, то в этом году условия усложнили. Все должен был делать один участник. Это было сложно, но и интересно. Вот что рассказал Ваня: «Мне пришлось изучить программирование, и я был, конечно, этому рад. Благодаря этому я смог заставить автоматизированную линию двигаться самостоятельно. Не ручными какими-то действиями и не нажиманием кнопок, а запрограммировать ее, чтобы она поехала».

Подготовка в колледже и участие в чемпионате дали Ивану Родиончеву не только знания, опыт, но еще золотую медаль и даже премию. Юноша не стал тратить полученные деньги на новые девайсы, а отложил их на будущее. Ведь впереди у него выпускные классы и поступление в вуз, а лучшие инвестиции, как известно, в знания. Ваня уже это понимает. Кстати, он планирует и дальше изучать мехатронику.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.

Делитесь новостями и предлагайте темы в специальном чат-боте РИАМО.