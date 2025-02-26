Школьник Подмосковья принял участие в конференции для разработчиков игр

В ИТМО снова прошла конференция для разработчиков игр ITMO.GameDev 3. В этом году мероприятие объединило более 500 участников, а его партнерами выступили крупные игровые студии и платформы России, в том числе VK Play, RuStore, Lesta Games и другие, сообщает пресс-служба администрации Талдомского округа.

Обучающийся 11а класса Талдомской школы № 2 Глеб Шаханов принял командное участие в конференции.

«Мы разработали уже несколько проектов при поддержке кураторов олимпиады НТО. Именно они рассказали нам и о ITMO.GameDev Day. Когда мы узнали, что прошли отбор и попали в список участников выставки шоукейсов, не раздумывая, подтвердили участие, хотя живем не в Петербурге. Я приехал сюда из Симферополя, а мой напарник — из Подмосковья. Мы не могли упустить возможность представить свою игру перед такой большой аудиторий и пообщаться с настоящими профессионалами своего дела — такой шанс невероятно ценен для нас, ведь мы сможем лучше понять потребности нашей целевой аудитории и значительно улучшить игру», — рассказывает один из разработчиков игры «Арктос» Ярослав Резников.

Проект команды ― игра под названием «Арктос» для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по информатике. Ее разработала команда учеников 10-11 классов, которые уже не первый год участвуют в Национальной технологической олимпиаде. Игра «Арктос» стала победителем в номинации «Выбор Школы разработки видеоигр».

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