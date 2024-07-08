Школьник Люберец стал серебряным призером чемпионата по обслуживанию авиатехники

В Ульяновском авиационном колледже завершился итоговый (межрегиональный) этап Всероссийского чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы — 2024» в компетенции «Обслуживание авиационной техники (юниоры)». Ученик Люберецкой школы № 27 Александр Кисленко занял 2 место, сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В течение трех месяцев перед соревнованиями, эксперты-наставники из Люберецкого техникума имени Ю. А. Гагарина — Елена Щекочихина, Александр Старченко и Николай Майстренко — провели интенсивную подготовку с учащимся. Они сфокусировались на отработке ключевых навыков, необходимых для успешного выступления в чемпионате, включая обслуживание механических компонентов и систем воздушных судов, ремонт элементов конструкции из цветных металлов, работу с элементами из композитных материалов, а также выполнение неразрушающего контроля и обслуживания компонентов авиационной и радиоэлектронной оборудования.

«Достижение школьника подчеркивает важность наставничества и индивидуального подхода в профессиональном обучении, а также вклад Люберецкого техникума в подготовку квалифицированных специалистов в области авиационной техники», — добавили в пресс-службе ведомства.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.