сегодня в 18:30

Школьник из Солнечногорска стал призером этапа Всероссийской олимпиады

Школьника подготовила учительница Ложковской школы Елена Геннадиевна Оленина.

«Поздравляю Ивана и его педагога-наставника. Солнечногорск гордится вашими достижениями! Отмечу, что в этом году в региональном этапе олимпиады приняли участие 163 ученика солнечногорских школ, причем 12 ребят стали победителями, а 45 — призерами!» — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Финальный этап олимпиады по русскому языку проходил с 13 по 19 апреля в Ставропольском крае.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.

Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».