Школьник из Солнечногорска стал призером этапа Всероссийской олимпиады
Солнечногорский школьник стал призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Школьника подготовила учительница Ложковской школы Елена Геннадиевна Оленина.
«Поздравляю Ивана и его педагога-наставника. Солнечногорск гордится вашими достижениями! Отмечу, что в этом году в региональном этапе олимпиады приняли участие 163 ученика солнечногорских школ, причем 12 ребят стали победителями, а 45 — призерами!» — прокомментировал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.
Финальный этап олимпиады по русскому языку проходил с 13 по 19 апреля в Ставропольском крае.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в области на сегодняшний день работают порядка 50 тыс. учителей, свыше 2 тыс. из них являются заслуженными работниками сферы образования.
Воробьев подчеркнул, что учителя также занимаются патриотическим воспитанием ребят — проводят встречи с настоящими героями на уроках «Разговоры о важном».