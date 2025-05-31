Школьник из Санкт-Петербурга обвинен в теракте

В Выборге 14-летний подросток взят под стражу по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге, сообщили в пресс-службе западного межрегионального следственного управления СК.

По версии следствия, 12 апреля он поджёг релейный шкаф на участке Октябрьской железной дороги, что привело к нарушению её работы. Уже на следующий день подозреваемый был задержан.

Расследование показало, что действия несовершеннолетнего могли быть частью спланированной акции. По данным СКР, подросток действовал по указанию неизвестного, который представлялся сотрудником правоохранительных органов. Злоумышленник угрожал школьнику через один из мессенджеров, склонив его к совершению преступления.

Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие продолжает устанавливать все обстоятельства дела, включая возможные связи подозреваемого с деструктивными группами.