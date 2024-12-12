Школьник из Подмосковья завоевал серебро на международной олимпиаде в Румынии

Сборная России завоевала 3 золотые и 2 серебряные медали на олимпиаде юниоров. Среди участников сборной команды России выступал ученик 9 класса физтех-лицея им. П. Л. Капицы Тимофей Миронюк. Об этом сообщили в пресс-службе министерства образования Московской области.

В этом году международная естественнонаучная олимпиада юниоров (IJSO) проходила с 2 по 12 декабря. Это престижное соревнование по биологии, физике и химии для школьников не старше 15 лет. Олимпиада проводится ежегодно с 2004 года.

Тимофей Миронюк — призер естественнонаучной олимпиады, которая включает тестовые, теоретические и экспериментальные задания по физике, химии и биологии. По итогам олимпиады Тимофей стал серебряным медалистом.

Пресс-служба ведомства отметила, что в 2024 году Тимофей стал победителем заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по астрономии.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.