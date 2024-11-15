Школьник из Подмосковья стал победителем викторины «Атомный урок»

Девятиклассник Даниил Попов из звенигородской школы «КвантУм» стал одним из семи победителей интеллектуальной викторины Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Подмосковья.

Всероссийские викторины проводились в рамках отборочного этапа просветительского конкурса для педагогов «Атомный урок» с 16 по 25 октября 2024 года, в них приняли участие свыше 30 тыс. школьников и студентов из всех регионов.

Перед выполнением заданий для участников организовали внеурочные профориентационные занятия об атомной отрасли. Их провели учителя — конкурсанты «Атомного урока». Правильные ответы школьников сформировали рейтинг, по итогам которого были определены 70 педагогов-полуфиналистов конкурса «Атомный урок».

Семь школьников и студентов, победивших в викторинах, войдут в состав Детского жюри большого очного финала Всероссийского просветительского конкурса «Атомный урок», который состоится 8 декабря в Музее «Атом» на ВДНХ. Педагог — победитель конкурса сможет принять участие в арктической экспедиции Росатома «Ледокол знаний» и в 2025 году отправится к Северному Полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы».

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям ранее подчеркнул важность дошкольного образования.

«Важно внедрять аккуратно, с умом все, что нравится детям, что их готовит к школе, что их делает более развитыми в возрасте от 3 до 7 лет», — сказал губернатор.