Школьник из Орехово-Зуева стал призером олимпиады по ИИ

Ученик школы «Росток» из городского округа Орехово-Зуево Александр Захаров 12 марта стал призером Международной олимпиады Innopolis Open по профилю «Искусственный интеллект» в Казани. Он получил диплом третьей степени и приглашение на встречу с вице-премьером РФ Дмитрием Чернышенко, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Международная олимпиада Innopolis Open прошла на базе Университета Иннополис в Казани. Соревнование проводилось по профилю «Искусственный интеллект» и объединило школьников из разных регионов страны. Подмосковье на турнире представил ученик школы «Росток» из Орехово-Зуева Александр Захаров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.