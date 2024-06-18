Школьник из Москвы принимает участие в раскопках под Серпуховом

В окрестностях деревни Зиброво под Серпуховом проходят раскопки Центра палеоэтнологических исследований г. Москва. Задача археологов — определить, что за население жило на данном участке и участвовало ли оно в международной торговле в рамках Окского пути. Об этом сообщила пресс-служба адмнистрации городского округа Серпухов.

Специалистам из Центра палеоэтнологических исследований помогают в раскопках волонтеры. Один из них — ученик Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы «Школа № 1517».

«Я здесь второй день, нашёл различные кости, керамику. Мне очень нравится вести раскопки, потому что каждую секунду ты можешь найти, что-то интересное. Мне доставляет удовольствие, когда я нахожу старинные предметы в земле. Я хочу сейчас начать, а потом стать археологом», — рассказал Денис Иванов

Мальчик принимает участие в археологических исследованиях вместе со своей мамой.

«Я принимаю участие в раскопках, потому что интерес сына стал моим интересом. Так часто бывает, что его увлечения, мне тоже начинают нравиться. Я нашла такие же находки, как и сын, а также геологические камни. Здесь очень интересно, видно, что люди тут очень увлеченные и много интересного узнаёшь», — поделилась Ирина Иванова.

Археологи на данный момент нашли предметы, относящиеся к периоду X, XI, началу XII веков.

Это коллекция индивидуальных находок, которая состоит из стеклянных предметов, также бусинки из горного хрусталя. Есть находки из медных сплавов — крестопрорезные бубенчики, накладки и большой набор железных предметов. Это фрагменты ножей: лезвия, кончики и черенки от них. Также археологи нашли наконечник стрелы, сделанный из кремня и шиферные пряслица сделанные из пирофиллита.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.