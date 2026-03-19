Школьник из Ленинского округа победил в регионе по информатике

Десятиклассник Видновской школы №10 Семен Широков стал победителем регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по информатике в Ленинском округе. Он набрал 66 баллов и вышел в заключительный тур соревнований, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ученик 10 класса Видновской школы №10 Семен Широков успешно выступил на региональном этапе олимпиады, где прошел практический и проектный туры. В практической части участники искали уязвимости и «взламывали» программы, зарабатывая баллы. В проектном туре школьники защищали плакатные работы и отвечали на вопросы жюри.

«Я давно увлекаюсь информатикой и решил проверить свои силы. Из всех направлений выбрал информационную безопасность — она мне ближе всего. В некоторых категориях, например в веб-безопасности, чувствую себя уверенно, а в других, как реверс-инжиниринг, продолжаю учиться», — поделился Семен.

После победы школьник готовится к финалу: решает дополнительные задачи и дорабатывает проект. Недавно он принял участие в учебных сборах, организованных Центральным университетом Т-Банка, где получил новые знания для предстоящих испытаний. После окончания школы Семен планирует поступать в Высшую школу экономики на факультет информационной безопасности.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.